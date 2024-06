Ισπανία: Καταιγίδα προκάλεσε χάος στο αεροδρόμιο της Μαγιόρκας – Έκαναν βουτιές ανάμεσα στα αεροπλάνα

Το νερό έπεφτε από το ταβάνι και τα αεροπλάνα καθηλώθηκαν στους πλημμυρισμένους διαδρόμους στο αεροδρόμιο της Πάλμα, της πρωτεύουσας της Μαγιόρκας, καθώς σφοδρή βροχόπτωση σάρωσε σήμερα τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό, στην Ισπανία.

Λόγω της καταιγίδας σταμάτησε κάθε δραστηριότητα στο αεροδρόμιο Σον Σαντ Χοάν, το τρίτο σε μέγεθος στην Ισπανία, αφού ήταν «αδύνατον να λειτουργήσει με ασφάλεια», όπως ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Aena.

Το αεροδρόμιο ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και οι πτήσεις προς τη Μαγιόρκα κατευθύνθηκαν προσωρινά σε άλλα αεροδρόμια, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε. Αργότερα, ο υπουργός ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι το αεροδρόμιο ξαναρχίζει τη λειτουργία του, αφού η βροχή κόπασε.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ΑΕΜΕΤ ανέφερε ότι ο σταθμός της στο αεροδρόμιο κατέγραψε βροχή σχεδόν 5 εκατοστών ανά ώρα, με αποκορύφωμα τα 9 εκατοστά σε λιγότερο από μία ώρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ δείχνουν νερό να πέφτει από το ταβάνι στον χώρο όπου βρίσκονται τα καταστήματα του αεροδρομίου, μουσκεμένους ταξιδιώτες με καλοκαιρινά ρούχα και κουβάδες τοποθετημένους στο πάτωμα. Σε άλλα πλάνα, αυτοκίνητα προσπαθούν να διασχίσουν το πλημμυρισμένο πάρκινγκ. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τα πλάνα.

Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Πάλμα δε Μαγιόρκα έφτασε πέρυσι τα 31,3 εκατομμύρια, ρεκόρ όλων των εποχών. Το ηλιόλουστο νησί με τις γραφικές παραλίες είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των Γερμανών και των Βρετανών τουριστών.

Nearly 40 flights were diverted to alternate airports. Due to bad weather at La Palma Airport in Mallorca, Spain. pic.twitter.com/NHqZJwQzkH

Storms across southern Mallorca has led to severe disruption at Palma airport.

Flights in the air have been diverted. Others on the ground have been severely delayed.

Expect disruption for the rest of Tuesday pic.twitter.com/tJ5pP9sWJs

— heatmallorca (@heatmallorca) June 11, 2024