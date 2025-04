Ισπανία: Επανέρχεται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στο 90% του δικτύου – Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του μπλακ άουτ

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε περίπου 90% της ηπειρωτικής Ισπανίας, μετά τη μαζική διακοπή ρεύματος που έπληξε τη Χερσόνησο του Ιβηρικού το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης REE (Red Eléctrica de España).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REE, μέχρι τις 04:00 τοπική ώρα (03:00 Ελλάδας), το 87,37% του ηλεκτρικού δικτύου είχε επανέλθει σε λειτουργία, μετά τη γενικευμένη βλάβη που προκάλεσε σημαντικές διακοπές σε πολλές περιοχές.

Η αιτία της διακοπής δεν έχει ακόμη επίσημα προσδιοριστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την πηγή της βλάβης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθεί.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το πανεθνικό μπλακ άουτ. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα εφαρμοστεί στις περιοχές που το ζητούν. Μέχρι στιγμής, η Μαδρίτη, η Ανδαλουσία και η Εστρεμαδούρα έχουν ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τη δημόσια τάξη και άλλες λειτουργίες. Επίσης για την ενίσχυση της ασφάλειας θα αναπτυχθούν 30.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές της Ισπανίας δεν διαθέτουν προς το παρόν πληροφορίες που να εξηγούν μετά βεβαιότητας την αιτία του γενικευμένου μπλακάουτ στην ιβηρική χερσόνησο, ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποκλειστεί «καμία θεωρία».

BREAKING: Spain has declared a National Emergency following a nation-wide electricity blackout. #blackoutspain #Blackout #spain pic.twitter.com/zEwRbLlQh6

Ο Θ. Κολυδάς εξηγεί το σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που είναι πιθανό να προκάλεσε το μπλάκ άουτ σε Ισπανία-Πορτογαλία. «Δεν έχουμε ακόμη συμπερασματικές πληροφορίες για τα αίτια» της διακοπής, είπε ο Σάντσεθ στο σύντομο μήνυμά του προς τον ισπανικό λαό. «Για αυτό ζητώ από τους πολίτες, όπως το κάναμε και σε παλαιότερες κρίσεις, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές» και να μην ακούν «εικασίες», πρόσθεσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε ότι ελπίζει να αποκατασταθεί γρήγορα η βλάβη και διαβεβαίωσε ότι το κράτος είναι «επί ποδός». Υπενθύμισε ότι έχει ήδη επανέλθει το ηλεκτρικό σε ορισμένες περιοχές στα βόρεια και στα νότια, χάρη στις διασυνδέσεις του δικτύου με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο επαναλειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Ο Σάντσεθ σημείωσε επίσης ότι τα συστήματα πληρωμών και ψηφιακών συναλλαγών λειτουργούν κανονικά και δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα δημόσιας ασφάλειας. Οι τηλεπικοινωνίες όμως είναι «σε κρίσιμο σημείο» και για αυτό οι πολίτες θα πρέπει «να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους με υπευθυνότητα και μόνο για σύντομες κλήσεις». Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θα ξανασυνεδριάσει το βράδυ για να εκτιμήσει εάν χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, κατέληξε.

Στη φάση αυτή όλα τα σενάρια ερευνώνται διεξοδικά. Στα γραφεία του Εθνικού Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ισπανία στήθηκε στρατηγείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το μπλακ άουτ θα διαρκέσει από 6 έως 10 ώρες. Η Red Electrica ισχυρίζεται ότι η διακοπή ρεύματος είναι εξαιρετική και εντελώς ασυνήθιστη και οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι χώρες της Ιβηρικής μοιράζονται ενιαίο ηλεκτρικό δίκτυο και σύμφωνα με τους Πορτογάλους, η ανισορροπία τάσης ήταν υπεύθυνη για την κατάρρευση. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που κάνουν λόγο για κυβερνοεπίθεση κατά του ηλεκτρικού δικτύου. Σενάριο που μένει να τεκμηριωθεί.

BREAKING 🚨: Spain, Portugal and a few other EU countries are in total blackout.

Train passengers in Spain got stuck in the middle of nowhere. This is insane.

(#Spain #poweroutage #blackout

pic.twitter.com/4ulStEARLt

— Ismail Mir (@MirTraveldxb) April 28, 2025