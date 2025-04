Ισημερινός: Την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των συμμοριών ζήτησε ο πρόεδρος Νομπόα

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα έκανε γνωστό πως ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στρατιωτική υποστήριξη στον αγώνα του για την καταπολέμηση των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους στη Φλόριντα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής «θα μας βοηθήσουν στις περιπολίες, όχι μόνο για (παταχτεί η) διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για τα προβλήματα παράνομης αλιείας», είπε ο Νομπόα σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη (1/4) στο Radio Sucesos.

