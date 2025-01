Ισχυρός σεισμός στην Αιθιοπία: Έγινε αισθητός σε απόσταση 216 χιλιομέτρων – Κατέρρευσαν σπίτια, πανικός στους κατοίκους

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε στην περιοχή Αφάρ, βόρεια της Αιθιοπίας.

Ο καθηγητής Atalay Ayele από το Τμήμα Γεωφυσικής, Διαστημικής Επιστήμης και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Addis Ababa ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, που βρίσκεται περισσότερα από 216 χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περισσότερα από 30 σπίτια κατέρρευσαν στην περιοχή καθώς η σεισμική ακολουθία που έχει ξεκινήσει στην περιοχή Awash Fentale εδώ και τρεις ημέρες εντάθηκε. Χιλιάδες κάτοικοι κατέφυγαν σε γειτονικές περιοχές αναζητώντας καταφύγιο. Αναφορές για ζημιές υπάρχουν για σπίτια κοντά σε φράγμα καθώς και σε σχολεία. Είναι άγνωστο ακόμα αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα.

#Ethiopia: Over 30 homes collapse in #Afar as earthquakes intensify in Awash Fentale; thousands flee to neighboring areas seeking refuge

Frequent earthquakes in #Awash_Fentale, located in Ethiopia’s Afar region, have caused the collapse of over 30 homes, prompting thousands of… pic.twitter.com/xVmIv9aftJ

— Addis Standard (@addisstandard) January 2, 2025