Ιρλανδία: Χωρίς ρεύμα ένα στα τρία σπίτια λόγω της κακοκαιρίας Eowyn – Ακυρώθηκαν πτήσεις, έκλεισαν σχολεία

Οι ισχυρότεροι άνεμοι που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία από την κακοκαιρία Eowyn σάρωσαν πολλές περιοχές των δύο κρατών την Παρασκευή, αφήνοντας σχεδόν το 1/3 των σπιτιών και επιχειρήσεων χωρίς ρεύμα και προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, το κλείσιμο σχολείων και τη διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι η καταιγίδα θα ήταν από τις πιο επικίνδυνες που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ.

🍃 Our team have recorded gusts of 190 km/h (118 mph) on the coast of Co. Clare, Ireland during Storm Éowyn this morning… it took a fight to get the measurement!#Weather #Hurricane #Storm pic.twitter.com/glDHM5M16y — Weather & Radar UK/Ireland (@WeatherRadar_UK) January 24, 2025



Σύμφωνα με την ιρλανδική μετεωρολογική υπηρεσία Met Eireann, η καταιγίδα κατέγραψε ριπές ανέμου 182 χιλιομέτρων την ώρα στο Mace Head, στην επαρχία Γκάλγουεϊ, σπάζοντας ένα ρεκόρ 80 χρόνων.

Στο Δουβλίνο, οι δρόμοι ήταν έρημοι κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών, όπου συνήθως παρατηρείται υψηλή κινητικότητα, με τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά και τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες να μείνουν στα σπίτια τους έως ότου λήξει η κόκκινη προειδοποίηση για ανέμους –το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού– που αναμενόταν να αρθεί στις 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ιρλανδίας) για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

The current Wind Warnings in place have a various applicable times. Please be advised that while most of the Red Level Warnings finish by 12pm (Apart from Donegal), there are following Orange and Yellow Warnings in place.https://t.co/lvQFgW9biq#StormÉowyn pic.twitter.com/0L5vyxZUEl — Met Éireann (@MetEireann) January 24, 2025



Ήταν η πρώτη φορά που εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση για ολόκληρη τη χώρα μετά την καταιγίδα Οφέλια το 2017, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Η εταιρεία ESB Networks, που παρέχει ενέργεια σε όλη την Ιρλανδία, ανέφερε ότι οι «πρωτοφανείς» ζημιές στο δίκτυό της άφησαν 715.000 σπίτια, φάρμες και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα.

Extreme, damaging and destructive winds associated with Storm Éowyn have continued to cause widespread and extensive damage to the electricity network across the country with over 715,000 homes, farms and businesses (as at 8:00 a.m.) without power. (1/6) pic.twitter.com/B5Jy1LTPhN — ESB Networks (@ESBNetworks) January 24, 2025



Προειδοποίησε ότι αναμένονται και άλλες διακοπές ρεύματος καθώς η καταιγίδα κατευθύνεται βόρεια.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 93.000 ακίνητα έμειναν επίσης χωρίς ηλεκτροδότηση. Εκπρόσωπος της ESB δήλωσε ότι για ορισμένους πελάτες θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα για την αποκατάσταση της παροχής.

The devastating affects of #StormÉowyn showing now, this is Whiteabby, Northern Ireland this morning..😑 ! #Eowyn

Photo is by Maddie Sloan pic.twitter.com/JNSq5nYDAu — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 24, 2025



Η καταιγίδα Eowyn είναι η τέταρτη σε διάστημα τεσσάρων μηνών που προκαλεί διακοπές ρεύματος σε τμήματα της Ιρλανδίας. Οι επιστήμονες του κλίματος αναφέρουν ότι η σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της συχνότητας ή έντασης καταιγίδων, όπως η Eowyn, παραμένει ασαφής.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι η στάθμη της θάλασσας γύρω από την Ιρλανδία θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1 μέτρο έως το τέλος του αιώνα.

This is how #StormÉowyn is unfolding over the past several hours. Watch the satellite image from over the North Atlantic as the storm moved towards Ireland.@eumetsat pic.twitter.com/ZRPP36LsYO — Met Éireann (@MetEireann) January 24, 2025



Η Met Eireann προειδοποίησε την Παρασκευή για τον αυξημένο κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών.

Όλα τα σχολεία στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Ιρλανδία ανεστάλησαν μέχρι να αρθεί η κόκκινη προειδοποίηση. Ακυρώθηκαν επίσης μη επείγουσες ιατρικές επισκέψεις στα νοσοκομεία.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε την ακύρωση περίπου 230 πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν ή να φτάσουν, προειδοποιώντας για περαιτέρω καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν επίσης από και προς τα αεροδρόμια του Μπέλφαστ, του Εδιμβούργου και της Γλασκόβης.

Κόκκινη προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ για τη Βόρεια Ιρλανδία έως τις 14:00 (τοπική ώρα Ιρλανδίας), ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Σκωτία από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00, σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Ο συναγερμός που εκδόθηκε από τις Aρχές έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ, καθώς πολλοί πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Wtf is going on 😂 its a storm for 1 day ffs and people have started shopping like it’s the fucking end of times!#StormEowyn pic.twitter.com/x3C23yC4Im — Jordain 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@McDainMMA) January 23, 2025

This is what a red weather warning will do in Ireland. Complete and utter panic 😂 #StormÉowyn pic.twitter.com/zctIgFGTGw — ryan james (@hawXli) January 23, 2025

Με πληροφορίες από: Reuters