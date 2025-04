Ιράν: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς – Αναφορές για δεκάδες τραυματίες

Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε το Σάββατο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης.

Το ιρανικό πρακτορείο FARS, που συνδέεται με την κυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο για 47 τραυματίες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της τεράστιας έκρηξης και τις φλόγες που ανεβαίνουν στον ουρανό.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η αιτία της πυρκαγιάς/

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1

— Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) April 26, 2025