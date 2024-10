Ιράν: Δημόσια επανεμφάνιση του Ισμαήλ Καανί – Ποιος είναι ο αρχηγός της Δύναμης Κουντς

Η επανεμφάνιση του Ισμαήλ Καανί, του αρχηγού της Δύναμης Κουντς (Quds) του Ιράν, έβαλε ένα τέλος σε πληροφορίες που διακινούνταν το τελευταίο διάστημα. Ο Καανί, που δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μετά από μια αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, που είχε στόχο τον Χασέμ Σαφιεντίν, εθεάθη πρόσφατα σε μια επιμνημόσυνη τελετή στο Ιράκ.

Παρά την επανεμφάνισή του, η σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και τις αναφορές για ανάκριση από τις ιρανικές αρχές συνεχίζουν να κυριαρχούν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Ισμαήλ Καανί, μετά από εβδομάδες απουσίας και έντονων φημών για τον πιθανό θάνατό του, εθεάθη στην πόλη Καρμπάλα του Ιράκ κατά τη διάρκεια ενός μνημόσυνου για τον διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), στρατηγό Αμπάς Νιλφορουσάν. Ο Νιλφορουσάν σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου και του ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης, Χασάν Νασράλλα.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Καανί εμφανίστηκε να θρηνεί δημόσια, γεγονός που θεωρήθηκε ως απόδειξη πως ο ίδιος είναι ζωντανός και δεν είχε επηρεαστεί η κατάσταση της υγείας του από εκείνη την επίθεση.

Παρά την επανεμφάνισή του, η απουσία του το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργήσει κύμα φημών για την κατάστασή του. Πολλοί είχαν υποθέσει ότι ο Καανί μπορεί να είχε πεθάνει είτε στην ισραηλινή επιδρομή είτε να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως να είχε υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο, ή ότι ανακρινόταν ως ύποπτος κατάσκοπος από τις ιρανικές αρχές.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.

This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy

— Murtaza Hussain (@MazMHussain) October 15, 2024