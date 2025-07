ΗΠΑ: Ξεπερνούν τους 160 οι αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας

Τουλάχιστον 161 άνθρωποι συνέχιζαν να αγνοούνται την Τρίτη (8/7), μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας, οι οποίες ήδη στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου.

«Μόνο στην κομητεία Κερ, 161 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Γκρεγκ Άμποτ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν δώσει στις αρχές φίλοι, συγγενείς και περίοικοι.

#NEW: @IN_Task_Force_1 is being deployed to Kerr County, Texas to help with search and rescue operations as the area recovers from devastating flooding. More than 100 people have been killed and 160 are still missing. #TexasFloods pic.twitter.com/7Xh5Flw64a

