ΗΠΑ: Τρεις νεκροί έπειτα από σύγκρουση αεροσκαφών πάνω από αεροδρόμιο της Καλιφόρνιας – ΒΙΝΤΕΟ

Δυο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν την Πέμπτη πάνω από αεροδρόμιο στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), δύο άνθρωποι επέβαιναν σε Cessna 340 κι ένας τρίτος σε Cessna 152 όταν συγκρούστηκαν. Τα δύο μικρά αεροσκάφη «ενεπλάκησαν σε σύγκρουση καθώς οι πιλότοι τους βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της προσέγγισης στο δημοτικό αεροδρόμιο της Ουότσονβιλ», μικρής εγκατάστασης περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Σαν Φρανσίσκο, εξήγησε η FAA.

Η δημοτική αρχή της Ουότσονβιλ έκανε λόγο μέσω Twitter για δυστύχημα με «νεκρούς», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Η FAA διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός στο έδαφος. Την έρευνα για το δυστύχημα θα διενεργήσει η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).

“We are grieving tonight from this unexpected and sudden loss,” said City of Watsonville Mayor Ari Parker. “I want to express my deepest and most heartfelt condolences.”

The NTSB & the FAA will be investigating today’s plane crash.

