ΗΠΑ: Τραμπ και Νετανιάχου αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συνομιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Axios στην πλατφόρμα X, ο οποίος επικαλείται ανώνυμη πηγή με γνώση του θέματος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο που το Ιράν προετοιμάζει την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ για μια συμφωνία που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ ο Λευκός Οίκος συνεχίζει τις προσπάθειες για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Trump to speak to Netanyahu today with Iran talks in the balance. My report on @axioshttps://t.co/00mScmMZDr

— Barak Ravid (@BarakRavid) June 9, 2025