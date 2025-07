ΗΠΑ – Τέξας: Αυξάνεται διαρκώς ο τραγικός απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες – Σχεδόν 80 οι νεκροί

Συνεχίζεται η καταμέτρηση των νεκρών στις ΗΠΑ, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών που έπληξαν την πολιτεία Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, πλησιάζει πλέον τους 80 νεκρούς, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν την Κυριακή (6/7) οι τοπικές αρχές.

BREAKING: Death toll across Texas nears 80 after Kerr County officials announce 68 dead in the Hill Country area after floods. 🔗 https://t.co/m7t18HBDte

Officials asked the public to not spread misinformation on social media as rescue efforts continue. pic.twitter.com/QTtK2wgQaK

— MySA (@mySA) July 6, 2025