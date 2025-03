ΗΠΑ: Συνεχίζει τις περικοπές ο Έλον Μασκ – Καταργούνται 80 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Βετεράνων

Σχεδόν 80.000 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Βετεράνων των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα σε αριθμό υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα καταργηθούν με την πάροδο του χρόνου, ανακοίνωσε αξιωματούχος σε υπηρεσιακό σημείωμα που απηύθυνε στο προσωπικό, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

⁦⁦@ltgrusselhonore⁩ 🤬Veterans Affairs Dept Plans to Eliminate More Than 80,000 Workers‼️

A major escalation of the downsizing that has already occurred there, which provides health care and many other services to veterans 💔🥲🇺🇸🙏🗽https://t.co/mpv4K5wBxp via @NYTimes

— 🇵🇷Pam🪷Acmenameco (@acwzywabit) March 5, 2025