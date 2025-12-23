ΗΠΑ: Συναγερμός στο Ντέλαγουερ για πυροβολισμούς σε δημόσια υπηρεσία

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε στο Ντέλαγουεαρ των ΗΠΑ για περιστατικό με πυροβολισμούς σε δημόσια υπηρεσία στην πόλη Γουίλμινγκτον.
  • Το συμβάν έχει λήξει και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για θύματα ή το κίνητρο του δράστη, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και ζητά αποφυγή της περιοχής.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ αστυνομία τραυματιοφορείς

Συναγερμός σήμανε στο Ντέλαγουεάρ των ΗΠΑ, με την τοπική αστυνομία να αναφέρει περιστατικό με πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις δημόσιας υπηρεσίας στην πόλη Γουίλμινγκτον. Όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές, το συμβάν έχει λήξει κι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε λάβει αναφορά για ενεργό σκοπευτή σε δημόσιο κτίριο, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με την ύπαρξη θυμάτων, τραυματιών ή νεκρών.

Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και προτρέπει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο το σημείο παραμένει ενεργό.

