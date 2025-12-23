ΗΠΑ: Συναγερμός στο Ντέλαγουερ για πυροβολισμούς σε δημόσια υπηρεσία

Συναγερμός σήμανε στο Ντέλαγουεάρ των ΗΠΑ, με την τοπική αστυνομία να αναφέρει περιστατικό με πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις δημόσιας υπηρεσίας στην πόλη Γουίλμινγκτον. Όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές, το συμβάν έχει λήξει κι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε λάβει αναφορά για ενεργό σκοπευτή σε δημόσιο κτίριο, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με την ύπαρξη θυμάτων, τραυματιών ή νεκρών.

Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και προτρέπει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο το σημείο παραμένει ενεργό.