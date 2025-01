ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Συνελήφθη άνδρας που οδηγούσε στο πεζοδρόμιο

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ όταν ένας άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο του πάνω σε ένα πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας του Καπιτωλίου και συνέλαβαν τον άνδρα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Σε αυτή την φάση διεξάγεται έρευνα στο αυτοκίνητο, ενώ οι γύροι δρόμοι δυτικά του Καπιτωλίου είναι κλειστοί. Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Οι αστυνομικοί της Αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ «εντόπισαν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε κατά μήκος του πεζοδρομίου, κοντά στο Peace Circle, και στην χορταριασμένη περιοχή κοντά στην Third Street, NW, & Constitution Avenue» περίπου στις 10 π.μ. (τοπική ώρα), ανέφερε σε ανακοίνωση η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω αυστηροποιημένων μέτρων ασφαλείας στην Ουάσινγκτον μετά την επίθεση του 42χρονου στην Νέα Ορλεάνη και την έκρηξη ενός φορτηγού έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας.

