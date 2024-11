ΗΠΑ: Συγκροτεί το υπουργικό του συμβούλιο ο Τραμπ – Τηλεοπτικός παρουσιαστής για το Υπουργείο Άμυνας

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (12/11) την πρόθεσή του να ονομάσει υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του τον Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχη του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένο για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ, συγγραφέα και το τρέχον διάστημα παρουσιαστή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

Pete Hegseth on being labeled an extremist for a cross tattoo on his chest by his own unit. Full episode releases today at 12:30PM CST. @PeteHegseth pic.twitter.com/5suhIG4hSE

— Shawn Ryan Show (@ShawnRyanShow) November 7, 2024