ΗΠΑ: Στο «σφυρί» κοσμήματα του Έλβις Πρίσλεϊ σε δημοπρασία με αντικείμενα διασήμων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα από τους κόσμους της μουσικής και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων χρυσά δακτυλίδια που ανήκαν στον Έλβις Πρίσλεϊ και μια επιστολή που έγραψε ο ιδρυτής των Beach Boy Μπράιαν Γουίλσον, θα βγουν στο σφυρί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η δημοπρασία με τίτλο «Artifacts of Hollywood & Music», την οποία οργανώνει ο οίκος Kruse GWS Auctions, παρουσιάζει σχεδόν 400 αντικείμενα, που ανήκαν μεταξύ άλλων στον Prince, στην Aaliyah και την Αμπιγκέιλ Φόλγκερ, μια κληρονόμο που υπήρξε θύμα του δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον και των συνεργών του.

«Η συγκεκριμένη δημοπρασία έχει ορισμένα αρκετά δυνατά αντικείμενα αναφορικά με τις συναισθηματικές διασυνδέσεις για τους ανθρώπους», δήλωσε η Μπριγκίτ Κρουζ, εκ των διοργανωτών της πώλησης. «Υπάρχει αυτό το στοιχείο της τραγωδίας και των ειδώλων που μας εγκαταλείπουν πολύ νωρίς».

Δείτε σχετική ανάρτηση

Rare collectibles from the worlds of music and film, including gold rings owned by Elvis Presley and a letter written by Beach Boys’ Brian Wilson, will be up for auction this weekend https://t.co/2o6gc8wgRX pic.twitter.com/Ma51ShwAMz

— Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) August 27, 2024