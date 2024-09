ΗΠΑ: Μαζικοί πυροβολισμοί στον αυτοκινητόδρομο 75 στο Κεντάκι – Αναφορές για πολλούς τραυματίες από ενεργό σκοπευτή

Η αστυνομία στην πολιτεία Κεντάκι (νοτιοανατολικά) ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση ενόπλου που με βάση τις πρώτες πληροφορίες ρίχνει, κατά τα φαινόμενα στην τύχη, εναντίον διερχόμενων στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75 στην περιοχή της πόλης Λόντον.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν τραυματίες.

Kentucky, we are aware of a shooting on I-75 in Laurel County. Law enforcement has shut the interstate down in both directions at exit 49. Please avoid the area. We will provide more details once they are available. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 7, 2024

Το περιστατικό άρχισε να εκτυλίσσεται λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή εξαιτίας τηλεφωνικών καταγγελιών πως οχήματα δέχθηκαν πυρά στον αυτοκινητόδρομο, στο τμήμα του στην κομητεία Λόρελ, ανέφεραν ΜΜΕ.

🚨#BREAKING: Law enforcement has just released a photo of the suspect 32-year-old Joseph A. Couch involved in the shooting on I-75 near London, Kentucky. At least seven people are injured, and the suspect is still at large, considered armed and dangerous pic.twitter.com/SfsKTFlSUP — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 8, 2024

Πάντα κατά την αστυνομία, τα πυρά προήλθαν από περιοχή με βλάστηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη μέχρι στιγμής.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, παρότρυνε επίσης μέσω X τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τον τομέα και πρόσθεσε πως «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».