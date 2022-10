ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο στο Μίσιγκαν – Αναφορές για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός στις ΗΠΑ για πυροβολισμούς με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες σε ξενοδοχείο σήμανε την Πέμπτη στο ξενοδοχείο Χάμπτον Ινν, στο Ντέαρμπορν του Μίσιγκαν

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πυρ στο ξενοδοχείο Dearborn Hampton Inn, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς ακόμα, πριν κλειδωθεί ο ίδιος στις εγκαταστάσεις.

Σε tweet της, η αστυνομία της περιοχής αναφέρει ότι υπάρχει «ενεργή σκηνή με πυροβολισμούς» στο σημείο και τονίζει ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη κατάσταση» και να μείνουν όλοι μακριά από το σημείο.

«Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί εργάζονται για τον καθαρισμό ολόκληρης της περιοχής γύρω από το ξενοδοχείο. Παρακαλούμε μείνετε μακριά από την περιοχή, καθώς αυτή είναι μια ενεργή κατάσταση και εξαιρετικά επικίνδυνη για το κοινό», αναφέρει ένα άλλο tweet της αστυνομίας.

There is a current active shooting scene at the Hampton Inn, 22324 Michigan Ave in Dearborn. This situation is active and dangerous. Stay away from the scene. pic.twitter.com/bLAlwdmDgn

— MSP Second District (@mspmetrodet) October 6, 2022