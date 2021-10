ΗΠΑ: Νοσοκόμος πυροβόλησε και σκότωσε συνάδελφό του – Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Πυροβολισμοί έπεσαν σε νοσοκομείο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ένας νοσοκόμος σκοτώθηκε ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο περιστατικό που έγινε το βράδυ στο Jefferson Hospital.

Ο 55χρονος νοσοκόμος πυροβόλησε έναν συναδέλφό του, 43 ετών, έξι φορές. Ο 43χρονος δυστυχώς πέθανε στο σημείο. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ κλήθηκε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κοντά στο νοσοκομείο και τότε άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του.

Δύο αστυνομικοί, που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ο δράστης δέχθηκε επίσης πυρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αναμένεται να αναρρώσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η αστυνομία στα ΜΜΕ, ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον 55-80 φορές προς τους αστυνομικούς.

BREAKING UPDATE: ⁦@PhillyPolice⁩ examine AR-15 Assault Rifle that Jefferson Hospital shooter,55, was firing “at least 55-80 times” at 4 Philadelphia Police officers on front lawn of the Philadelphia School of the Future” 1:20am 1/2 ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/bdedmP8Ijw

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) October 4, 2021