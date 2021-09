ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μέσα σε σούπερ μάρκετ – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Κόλιερβιλ του Τενεσί των ΗΠΑ από πυροβολισμούς μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πελατών με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η κατάσταση των θυμάτων παραμένει άγνωστη και στο σημείο πήγαν πολλά ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας.

Active shooter situation at the Kroger in Collierville, Tennessee. Video taken by Jason Lusk. pic.twitter.com/PaZNBSIfaM

