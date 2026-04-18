ΗΠΑ: Πράσινο φως για πώληση ρωσικού πετρελαίου που «φορτώθηκε» πριν από τις 17 Απριλίου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πάγωμα των κυρώσεων κατά της Μόσχας για διάστημα ενός μήνα, επιτρέποντας την πώληση ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον.

Στο πλαίσιο της απόφασης, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία, τα οποία είχαν φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια πριν από τις 17 Απριλίου. Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά ήδη υπάρχοντα φορτία και δεν επεκτείνεται σε νέες συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη κίνηση των ΗΠΑ συνιστά μια προσωρινή εξαίρεση από το καθεστώς των κυρώσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης εμπορικών πράξεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν από την επιβολή των περιορισμών. Παράλληλα, η απόφαση διατηρεί τον βασικό κορμό της πολιτικής πίεσης προς τη Ρωσία, χωρίς να αίρει συνολικά τα μέτρα.