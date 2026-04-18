ΗΠΑ: Πράσινο φως για πώληση ρωσικού πετρελαίου που «φορτώθηκε» πριν από τις 17 Απριλίου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

US seizes Russian-flagged oil tanker in the Atlantic

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πάγωμα των κυρώσεων κατά της Μόσχας για διάστημα ενός μήνα, επιτρέποντας την πώληση ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον.

Στο πλαίσιο της απόφασης, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία, τα οποία είχαν φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια πριν από τις 17 Απριλίου. Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά ήδη υπάρχοντα φορτία και δεν επεκτείνεται σε νέες συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη κίνηση των ΗΠΑ συνιστά μια προσωρινή εξαίρεση από το καθεστώς των κυρώσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης εμπορικών πράξεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν από την επιβολή των περιορισμών. Παράλληλα, η απόφαση διατηρεί τον βασικό κορμό της πολιτικής πίεσης προς τη Ρωσία, χωρίς να αίρει συνολικά τα μέτρα.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης