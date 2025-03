ΗΠΑ: Ο Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει συμβιβασμό με τον Καναδά και το Μεξικό για τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να ανακοινώσει την Τετάρτη (5/3) συμβιβασμό όσον αφορά τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% που επέβαλε στον Καναδά και στο Μεξικό, μοιάζει έτοιμος να «κάνει ένα βήμα» προς τους δυο γείτονες των ΗΠΑ, είπε την Τρίτη (4/3) ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησής του, ο Χάουαρντ Λάτνικ, ώρες μετά την εφαρμογή τους.

BREAKING: Trump is now considering easing tariffs again—just unpredictable enough to keep Canada, Mexico, and the rest of the planet scrambling to reduce their reliance on U.S. trade before he mood-swings us into another economic tantrum.

Honestly, it's like watching a…

