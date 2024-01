ΗΠΑ: Ο Ρον ΝτεΣάντις εγκατέλειψε την προεδρική κούρσα με μία γκάφα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις απέσυρε χθες Κυριακή την υποψηφιότητα του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2024, ανακοινώνοντας την απόφασή του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο οποίο χρησιμοποίησε ένα απόφθεγμα που αποδίδεται εσφαλμένα στον Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Κατά τη διάρκεια μιας τετράλεπτης ομιλίας του σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Ρεπουμπλικάνoς κυβερνήτης απέδωσε εσφαλμένα στον Τσόρτσιλ τη φράση: «Η επιτυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία: Αυτό που μετράει είναι το κουράγιο να συνεχίζεις».

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

