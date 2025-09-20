ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «παράνομο» τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τύπος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων στη δικαιοσύνη εναντίον μεγάλων ονομάτων του χώρου των ΜΜΕ, χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «παράνομο» τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται από τον Τύπο, καθώς είναι κατ’ αυτόν υπερβολικά αρνητικός.

Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δημιουργεί «χρυσή» κάρτα διαμονής έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Αναφερόμενος ιδίως στα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μέγας καταναλωτής τηλεοπτικών προϊόντων, είπε πως «παίρνουν μια πολύ καλή υπόθεση και τη μετατρέπουν σε πολύ κακή υπόθεση», προσθέτοντας «βλέπετε, προσωπικά, θεωρώ πως αυτό είναι παράνομο».

Ήδη, την Πέμπτη, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος απείλησε ρητώς πως θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι άδειες εκπομπής δικτύων που τάσσονται «εναντίον» του.

Επανέλαβε χθες πως σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα, το «97%» της κάλυψής του είναι αρνητικό.

Υπερασπίστηκε εξάλλου σθεναρά τον επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα του οπτικοακουστικού τομέα (FCC), τον πιστό του Μπρένταν Καρ.

Αυτός ο τελευταίος κατακεραύνωσε τα σχόλια που έκανε ο διάσημος χιουμορίστας παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, διαμορφωτή της κοινής γνώμης, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών, και απείλησε απροκάλυπτα, τοποθετούμενος σε πόντκαστ, το δίκτυο που τα μετέδωσε με κυρώσεις. Ώρες αργότερα, η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ανακοινώθηκε ότι σταματά να μεταδίδεται επ’ αόριστον.

«Θεωρώ ότι ο Μπρένταν Καρ είναι πατριώτης», ο οποίος «δεν θέλει τα ραδιοκύματα να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο παράνομο και λαθεμένο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι απειλές του επικεφαλής του FCC προκάλεσαν δυσαρέσκεια ακόμη και σε ορισμένους συντηρητικούς, καθώς δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμβατές με την ελευθερία της έκφρασης.

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, βαρόνος της παράταξης, τόνισε χαρακτηριστικά πως «νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μια κυβέρνηση να λέει ποιος λόγος της αρέσει και ποιος όχι. Συμπαθώ πολύ τον Μπρένταν Καρ, αλλά δεν πρέπει να πάρουμε αυτόν τον δρόμο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυτά: Το έξυπνο κόλπο με το ανθρακούχο νερό που διατηρεί τα λουλούδια σας φρέσκα για διπλάσιο χρόνο

Το ελιξίριο της θεϊκής ομορφιάς που μπορεί να έχει αντιγηραντική δράση και να ανακουφίσει από τον πονόλαιμο

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:45 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά λέει ο Τραμπ – Νεκροί τρεις άνδρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμέ...
04:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ υποστηρίζει ο ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» εξαιτίας των απειλών της κυβέρνησης του Ισραήλ πως θα προχωρήσει...
03:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

GNTM: «Για γκόμενο ψάχνουν ή μοντέλο;» – Πήρε… φωτιά το Χ από τα σχόλια για την πρεμιέρα του ριάλιτι ομορφιάς

Λαμπρή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) ο διαγωνισμός ομορφιάς Greece’s Nex...
01:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν για την επικείμενη συνάντηση με Τραμπ: «Πιστεύω ότι θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή μας»

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον αγαπητό ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος