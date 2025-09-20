Ελένη Φιλίνη: «Τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί κάθε αξία»

Η Ελένη Φιλίνη ήταν καλεσμένη στο «Πρωίαν σε Είδον» με τον Φώτη Σεργουλόποθλο και την Τζένη Μελιτά. Η γνωστή ηθοποιός που συμμετέχει στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» μίλησε για τις αξίες που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, χωρίς την ίδια να μένει αμέτοχη.

«Ο κόσμος δεν ήταν αγγελικά πλασμένος ποτέ, μην τρελαθούμε. Αλλά τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, τη δεκαετία του ΄80, ήμαστε λίγο πιο ιδεαλιστές. Πιστεύαμε ότι μπορεί να αλλάξει λίγο ο κόσμος. Τα τελευταία 10 – 15 χρόνια ειδικά έχει χαθεί κάθε αξία, είναι τόσο υλιστική η εποχή που ζούμε. Είναι όλα ύλη», είπε αρχικά η Ελένη Φιλίνη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Εμένα πολύ με επηρεάζει, γιατί αισθάνομαι-πάντα το αισθανόμουν αυτό, κι από κει ξεκινάει- ότι είμαστε μέρος ενός συνόλου. Δε γίνεται εγώ να είμαι μες στην τρελή χαρά, που γίνεται κάποιες στιγμές και ξεχνιόμαστε, και η δουλειά μας ίσως είναι και επιλογή και ανάγκη για την επιβίωση. Δε γίνεται να πεθαίνουν δίπλα μας παιδιά, γενοκτονίες, πόλεμοι, πείνα, ανισότητα, γενικά στον κόσμο και να λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα».