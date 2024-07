ΗΠΑ: «Ο Μπάιντεν αρνήθηκε να συναντήσει τον Σολτς για να πάει για… ύπνο» αποκαλύπτει η WSJ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην αποκάλυψη ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν παρευρέθηκε τελικά στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον Όλαφ Σολτς στο περιθώριο της G7, το 2022, προχώρησε η Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε τελικά να συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο, γιατί ήταν αρκετά κουρασμένος. Τελικά, Γερμανοί αξιωματούχοι τον οδήγησαν στο κρεβάτι του για να κοιμηθεί, ενώ στη θέση του βρέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Αυτό φυσικά ενόχλησε, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, τον Σολτς, αλλά και τους ανθρώπους του επιτελείου του.

«Γερμανοί αξιωματούχοι, έχοντας επίγνωση της κούρασης του Μπάιντεν, έσπευσαν να οδηγήσουν τον πρόεδρο στο κρεβάτι του, αποκρύπτοντας παράλληλα την ακύρωση της συνάντησης με τον Καγκελάριο, η οποία βαπτίστηκε ως μια εμπιστευτική συνάντηση για την Ουκρανία σε ένα χαλαρό περιβάλλον, ενώ ο Μπάιντεν δεν εμφανίστηκε ποτέ, κάτι που εκνεύρισε τον καγκελάριο και τους βοηθούς του. Αντίθετα, στην θέση του έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν και ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν έπρεπε να πάει για ύπνο, σύμφωνα με δύο άτομα που ήταν εκεί».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

NEW: President Biden refused to meet with German Chancellor Olaf Scholz during the 2022 G7 summit because he had to go to bed according to the WSJ.

Interesting how the media suddenly has all these exclusive stories.

“German officials, aware of Biden’s fatigue at night, sought… pic.twitter.com/qlxWZHKNE2

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 9, 2024