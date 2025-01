ΗΠΑ: Νεκρός ένας από τους πρωταγωνιστές της εισβολής στο Καπιτώλιο από αστυνομικά πυρά – Μόλις του είχε δοθεί χάρη από τον Τραμπ

Νεκρός φέρεται να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές των ταραχών κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο της 6ης Ιανουαρίου του 2021, πριν καν συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την απόδοση χάρης από τον 47ο εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον 42χρονο Μάθιου Χατλ που – όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Αστυνομία της Ιντιάνα – έπεσε νεκρός έπειτα από επεισόδιο με αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου.

Ο 42χρονος άνδρας από την Ιντιάνα φέρεται να σκοτώθηκε σε πυροβολισμούς στην κομητεία Τζάσπερ το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με δελτίο Τύπου από την αστυνομία της Πολιτείας της Ιντιάνα.

Breaking News: It was just reported that #MatthewHuttle was shot and killed by police last night after being pulled over in #Indiana.

He was a #January6defendant who served 6 months in prison at #USPThomson.

RIP! pic.twitter.com/6rgaualhPd

— 🇺🇸CHAUNCEY I. BROWN III (American Patriot) (@USAFirstPatriot) January 27, 2025