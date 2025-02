ΗΠΑ: Ναζιστικός χαιρετισμός στο συνέδριο των Συντηρητικών – Η αιτία που ακύρωσε την ομιλία του ο Γάλλος ακροδεξιός Μπαρντελά

Μιμητές βρήκε ο ναζιστικός χαιρετσμός του Ίλον Μασκ στις ΗΠΑ, αφού χθες ο ακροδεξιός Τζον Μπάνον άπλωσε το χέρι του, όπως χαιρετούσαν οι ναζί, στην διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο των Συντηρητικών. Κατόπιν αυτού, ο αρχηγός του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στην Γαλλία, ακύρωσε την ομιλία που θα έκανε σήμερα στο (CPAC).

First musk. Now Steve Bannon. America. You have a nazi problem. I say this with no exaggeration. pic.twitter.com/PIrbnTUwYw

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, του κόμματος της γαλλικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακύρωσε ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC), στην Ουάσινγκτον, ακριβώς μετά την χειρονομία του Μπάνον. Ο Μπαρντελά θα μιλούσε σήμερα στο CPAC αλλά ανακοίνωσε ότι «έλαβε την απόφαση να ακυρώσει την ομιλία του» μετά από «μια χειρονομία που αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία», την χειρονομία του Μπάνον.

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.

Nazism has officially taken over the GOP.

The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le

— Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) February 21, 2025