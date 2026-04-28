ΗΠΑ: Ισόβια σε ηθοποιό του «Χορεύοντας με τους Λύκους» για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε τη Δευτέρα από δικαστήριο της Νεβάδα ο Nathan Chasing Horse, ο άλλοτε αστέρας της οσκαρικής ταινίας «Χορεύοντας με τους Λύκους», με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κόστνερ, για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών της κοινότητας των αυτόχθονων Αμερικανών.

Ο 48χρονος ηθοποιός είχε κριθεί ένοχος από το σώμα των ενόρκων για 13 κατηγορίες, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν σεξουαλική επίθεση.

Οι κατηγορίες προήλθαν από τρεις γυναίκες, μία εκ των οποίων ήταν μόλις 14 ετών όταν ξεκίνησε η κακοποίηση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι εισαγγελείς της Νεβάδα απέδειξαν ότι ο Chasing Horse χρησιμοποίησε τη φήμη του ως «θεραπευτής» (medicine man) της φυλής Λακότα για να παγιδεύσει τα θύματά του.

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Μπιάνκα Πούτσι δήλωσε στους ενόρκους ότι για σχεδόν 20 χρόνια, ο Chasing Horse «Ύφανε έναν ιστό κακοποίησης που παγίδευσε πολλές γυναίκες».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Τα θύματα και οι οικογένειές τους περιέγραψαν πώς ο Chasing Horse εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως πνευματικός ηγέτης, προκαλώντας τους βαθύ τραύμα και κλονίζοντας την πίστη τους στις ιερές παραδόσεις.

Η Corena Leone-LaCroix, ένα από τα θύματα, κατέθεσε ότι το 2012 ο Chasing Horse την έπεισε πως τα πνεύματα ήθελαν να της πάρει την παρθενιά για να σωθεί η καρκινοπαθής μητέρα της, απειλώντας την πως αν μιλούσε, η μητέρα της θα πέθαινε.

Η μητέρα ενός εκ των θυμάτων ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και σήμερα παλεύω να ανακτήσω την πίστη και την πνευματικότητά μου».

«Επιλέγω να δω αυτή τη στιγμή ως μια νέα αρχή. Θα ξαναχτίσω τη ζωή μου, θα διεκδικήσω ξανά τη φωνή μου και θα συνεχίσω να μάχομαι για το μέλλον που μου αξίζει», δήλωσε ένα από τα θύματα.

Η στάση του κατηγορουμένου

Ο Chasing Horse, φορώντας τη στολή του κέντρου κράτησης, παρέμεινε ανέκφραστος κατά την ανάγνωση των δηλώσεων των θυμάτων, ενώ συνέχισε να αρνείται τις κατηγορίες.

Απευθυνόμενος στη δικαστή Τζέσικα Πέτερσον τη Δευτέρα, δήλωσε: «Αυτή είναι μια δικαστική πλάνη».

Εκκρεμείς υποθέσεις

Η σύλληψη του Chasing Horse το 2023 προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την επικράτεια των αυτόχθονων εθνών, με τις αρχές σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και στον Καναδά να απαγγέλλουν επιπλέον κατηγορίες.

Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του στην Αλμπέρτα του Καναδά, ενώ στη Βρετανική Κολομβία οι εισαγγελείς θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα αφού εξαντληθούν οι εφέσεις του στις ΗΠΑ.

Η Νταμιέν Ντάρμπι, σύμβουλος επικοινωνίας της Υπηρεσίας Διώξεων της Βρετανικής Κολομβίας, σημείωσε ότι η υπόθεση εκεί αφορά περιστατικό του 2018.

Η Δρ Κρίσταλ Λι, ιδρύτρια της οργάνωσης United Natives, τόνισε τη σημασία της απόδοσης ευθυνών σε πρόσωπα υψηλού προφίλ που καταχρώνται την εξουσία τους.

«Νομίζω ότι μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιον εμπιστευόμαστε και γιατί εμπιστευόμαστε».

Με πληροφορίες από: Associated Press