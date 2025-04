ΗΠΑ: Η Σούζαν Κρόφορντ εξελέγη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν – Ήττα για Τραμπ και Μασκ

Η Δικαστής Σούζαν Κρόφορντ, που υποστηρίζεται από τους Δημοκρατικούς, εξελέγη την Τρίτη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η νίκη της Κρόφορντ αποτελεί πλήγμα για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον δισεκατομμυριούχο σύμμαχό του, Έλον Μασκ, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει τον συντηρητικό της αντίπαλο.

Democrats are winning. Republicans are flailing. America’s sending a message: Sit down. We’re done with the clown show. pic.twitter.com/aXz7s3S9cQ

Trump endorsed. Elon dumped his cash. Voters wiped the floor with both.

🚨 BREAKING: Judge Susan Crawford crushes it in Wisconsin’s Supreme Court race.

Οι εκλογές αυτές θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως πρώτο δημοψήφισμα για την προεδρία του Τραμπ. Η προεκλογική εκστρατεία εξελίχθηκε στην ακριβότερη δικαστική αναμέτρηση στην ιστορία των ΗΠΑ, με περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται από τους υποψηφίους, τα κομματικά επιτελεία και εξωτερικές ομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Brennan Center του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Elon Musk put on a cheesehead, threw $20 million at Wisconsin, and still got dunked on.

He paid people to collect signatures, paid people to canvas, and even tried bribing voters with million-dollar giveaways.

Judge Susan Crawford easily defeated Musk’s handpicked candidate. pic.twitter.com/nsAjXKH1LW

