Μασκ: Προσέφερε από 1 εκατ. δολάρια σε δύο ψηφοφόρους στο Ουισκόνσιν – «Προσπαθεί να αγοράσει μία έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο»

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ έδωσε χθες, Κυριακή, από μία επιταγή του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε δύο ψηφοφόρους στο Ουισκόνσιν, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε μικρότερα ποσά σε άλλους που θα βοηθήσουν να εκλεγεί ο συντηρητικός υποψήφιος Μπραντ Σίμελ στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας

Ο επικεφαλής της Tesla και του X, σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τις επιταγές αυτές στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Γκριν Μπέι, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές».

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι τις επόμενες δύο ημέρες θα δίνει 20 δολάρια στους ψηφοφόρους του Ουισκόνσιν για κάθε πολίτη που καταφέρνουν να πείσουν να ψηφίσει τον Σίμελ.

You don’t even need to be from Wisconsin, you just need to get people in the state to hold a picture of @TeamSchimel (can be on a phone/device or paper) in one hand and go thumbs up with the… https://t.co/eFT0pkfMYj pic.twitter.com/2noTdY5OLy



Εξήγησε ότι δαπανά χρήματα για να ενημερώσει τους κατοίκους της πολιτείας για τις εκλογές αυτές, στις οποίες η φιλελεύθερη υποψήφια Σούζαν Κρόφορντ, την οποία στηρίζουν οι Δημοκρατικοί, φαίνεται να προηγείται.

«Κινδυνεύουμε πραγματικά να χάσουμε τις εκλογές», τόνισε ο Μασκ χθες.

You could make over $1000 in one day just by getting out the vote in Wisconsin! https://t.co/SPnApUbwoD

Οι αυριανές εκλογές για μία έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν θα καθορίσουν την ιδεολογική τάση του, καθώς θα κληθεί να εξετάσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και ενδεχομένως εκλογικούς κανόνες.

Αν και οι εκλογές αυτές κανονικά δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, θεωρούνται ένα δημοψήφισμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Ο Μασκ προειδοποίησε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ενδέχεται να τροποποιήσει τις εκλογικές περιφέρειες με αποτέλεσμα οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν έδρες στην τοπική Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού. Είναι τόσο σημαντικό», υπογράμμισε ο δισεκατομμυριούχος.

Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ομάδες που συνδέονται με τον Μασκ είχαν δαπανήσει τουλάχιστον 17,5 εκατ. δολάρια για να στηρίξουν τον Σίμελ, σύμφωνα με το Brennan Center for Justice του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, περισσότερο από το 1/5 των 81 εκατ. δολαρίων που έχουν δαπανηθεί συνολικά για την προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με την προεκλογική ομάδα της Κρόφορντ, ο Μασκ προσπαθεί «να αγοράσει μία έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν προκειμένου να κερδίσει μια ευνοϊκή απόφαση στην προσφυγή που έχει καταθέσει η εταιρεία του εναντίον της πολιτείας».

Η Tesla προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ουισκόνσιν να μην της δώσει εξαίρεση από τον νόμο που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν έχουν δικαίωμα να διαθέτουν και αντιπροσωπείες. Η υπόθεση είναι πιθανό να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.

It’s not just a woman’s right to control her own body that is on the line in the Wisconsin Supreme Court election, it’s a worker’s right to join a union and collectively bargain.

Don’t let Elon Musk buy this election. Vote Susan Crawford on April 1. pic.twitter.com/Gf6ZcCxvF9

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 30, 2025