ΗΠΑ: Η απόδραση που θυμίζει ταινία – Σωφρονιστική υπάλληλος ερωτεύτηκε ισοβίτη και το “έσκασαν” μαζί

Εδώ και μία εβδομάδα οι Αμερικανοί παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα μια υπόθεση που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία. Μια απόδραση που φαίνεται να έχει μια… ρομαντική πτυχή αλλά και ιδιαίτερους πρωταγωνιστές. Η ιστορία αφορά σε μικροκαμωμένη σωφρονιστική υπάλληλο που πλησιάζει τα 60 και έναν γιγάντιο 38χρονο κρατούμενο, με ξυρισμένο το κεφάλι και ύψος 2,06 που έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά επικίνδυνος.

Η Βίκι Γουάιτ, 56 ετών, βοήθησε τον Κέισι Γουάιτ, 38 ετών, με τον οποίο δεν έχει κάποια συγγένεια παρά το κοινό επίθετο, να αποδράσει από φυλακή της Αλαμπάμα στις 29 Απριλίου. Οι δύο φαίνεται να είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς την επιχείρηση απόδρασης, η οποία αιφνιδίασε τους πάντες.

Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η Βίκι Γουάιτ, η οποία δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στους συναδέλφους της στο σωφρονιστικό κατάστημα της Φλόρενς, μιας μικρής πόλης στην Αλαμπάμα, θα έκανε κάτι τέτοιο; «Δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα. Βάζω στοίχημα ότι δεν είχε καν ούτε μία κλήση από την τροχαία», δήλωσε η μητέρα της, που εξεπλάγη όπως και όσοι γνώριζαν τη Βίκι Γουάιτ, μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAAY31.

Το «υπόδειγμα εργαζόμενης», σύμφωνα με τον σερίφη, «ο πιο αξιόπιστος άνθρωπος στη φυλακή», όπως τη χαρακτήρισε ο εισαγγελέας της κομητείας Λόντερντεϊλ, ήταν υπεύθυνη για τις μεταγωγές κρατουμένων και πλέον ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Η Βίκι Γουάιτ εμφανίστηκε την Παρασκευή το πρωί στη φυλακή της Φλόρενς για να συνοδεύσει τον Κέισι Γουάιτ σε ψυχιατρική αξιολόγηση στο δικαστήριο. Η ίδια είχε σταθμεύσει σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο ένα αυτοκίνητο που είχε αγοράσει προκειμένου να αποδράσουν.

Στις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της φυλακής δεν φαίνεται κάτι αξιοσημείωτο την ώρα που η σωφρονιστική υπάλληλος παραλαμβάνει τον κρατούμενο, γεμάτο τατουάζ, κρατούμενο.

Μάλιστα δεν γυρνά να τον κοιτάξει παρά μόνο όταν τον βάζει στο αστυνομικό όχημα, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα. Στη συνέχεια κλείνει την πόρτα και το όχημα απομακρύνεται λίγο μετά τις 09:30 το πρωί. Οι αρχές συνειδητοποίησαν ότι οι δύο έχουν εξαφανιστεί πολλές ώρες αργότερα, γύρω στις 15:30.

Οι ερευνητές που τους αναζητούν μοιάζουν να βρίσκονται πολύ μακριά τους. Το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή, την ημέρα της απόδρασης, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τη φυλακή μέσα σε ένα SUV μάρκας Ford στο χρώμα της σκουριάς.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον και των χρηστών του διαδικτύου της περιοχής, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να βρουν ακόμα και από πού αγόρασε η Βίκι Γουάιτ το αυτοκίνητο με το οποίο απέδρασαν. Ο πωλητής του οχήματος δέχθηκε πολλές επικρίσεις, σε βαθμό που οι αρχές αναγκάστηκαν να τονίσουν χθες Τετάρτη ότι προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στην έρευνά τους και να επισημάνουν ότι «κανείς στην αντιπροσωπεία δεν είχε υποπτευθεί ότι βοήθησε» τους Γουάιτ.

Εξάλλου τις τελευταίες έξι ημέρες έχουν αρχίσει να έρχονται στο φως επιβαρυντικά στοιχεία για τη σωφρονιστική υπάλληλο. Όπως έγινε γνωστό, η Βίκι Γουάιτ πούλησε πριν ένα μήνα βιαστικά και σε χαμηλή τιμή, 95.000 δολάρια, το σπίτι της, ενώ έπειτα από 17 χρόνια υπηρεσίας στο γραφείο του σερίφη είχε ανακοινώσει ότι θα πάρει σύνταξη. Στην πραγματικότητα η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα της στη δουλειά.

