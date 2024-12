ΗΠΑ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό εισήχθη ο Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, εισήχθη το απόγευμα της Δευτέρας σε νοσοκομείο της Ουάσινγκτον λόγω εμφάνισης πυρετού, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του. Ο κ. Κλίντον παρακολουθείται και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του.

«Ο πρόεδρος είναι καλά», ανέφερε ο Άνχελ Ουρένα, αναπληρωτής προσωπάρχης του Κλίντον, προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος ελπίζει να επιστρέψει στο σπίτι του μέχρι τα Χριστούγεννα. «Παραμένει σε καλή διάθεση και εκτιμά βαθύτατα την εξαιρετική φροντίδα που λαμβάνει».

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.

