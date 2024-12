Μαγδεμβούργο: Ανθρώπινη αλυσίδα κατά του μίσους στη Xριστουγεννιάτικη αγορά και την ίδια ώρα διαδήλωση της AfD για την ασφάλεια

Χιλιάδες άνθρωποι σχημάτισαν απόψε ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή μίσους, ενώ μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πραγματοποιούσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και, σε υψηλούς τόνους, ζητούσε την απέλαση «όσων περιφρονούν την χώρα που τους φιλοξενεί».

Στην Πλατεία της Παλιάς Αγοράς, όπου βρίσκεται η υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά που έγινε την περασμένη Παρασκευή στόχος του 50χρονου Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., συγκεντρώθηκαν νωρίτερα απόψε περισσότεροι από 4000 άνθρωποι, ένωσαν τα χέρια τους σιωπηλά και με αναμμένα κεριά εξέφρασαν αφενός τη θλίψη τους για τα θύματα της επίθεσης και αφετέρου την αντίθεσή τους στις ρητορικές και τις πρακτικές μίσους. «Θέλουμε να πενθήσουμε – Καμία ευκαιρία στο μίσος», ήταν το κεντρικό σύνθημα και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης επικρατούσε απόλυτη ησυχία.

Αντιθέτως, στη συγκέντρωση που διοργάνωσε η AfD στην Πλατεία του Καθεδρικού Ναού του Μαγδεμβούργου, με τη συμμετοχή περίπου 3.500 ανθρώπων, η ατμόσφαιρα ήταν σαφώς πιο τεταμένη. Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν «Το πένθος ενώνει – για ένα ασφαλές μέλλον» και ομιλήτρια ήταν η αρχηγός της ΑfD και υποψήφια καγκελάριος του κόμματος στις επικείμενες εκλογές, Αλίς Βάιντελ. «Απαιτούμε πραγματικές εξηγήσεις», δήλωσε επανειλημμένα η κυρία Βάιντελ από το βήμα, αναφερόμενη στις αποκαλύψεις σχετικά με τα στοιχεία που διέθεταν οι γερμανικές υπηρεσίες για τον δράστη της επίθεσης. «Το ζήτημα είναι τα διδάγματα που παίρνουμε από αυτήν την αδιανόητη πράξη και από παρόμοιες ενέργειες στο παρελθόν», δήλωσε και τόνισε ότι «όποιος περιφρονεί – ακόμη και σκοτώνει – τους πολίτες της χώρας που του παρέχει άσυλο, όποιος περιφρονεί όσα υποστηρίζουμε, όλα όσα αγαπάμε, δεν έχει θέση εδώ». «Απέλαση», φώναζαν κατ’ επανάληψη οι συγκεντρωμένοι υποστηρικτές της. Η κυρία Βάιντελ δήλωσε ακόμη ότι η AfD θέλει «επιτέλους κάτι να αλλάξει σε αυτήν τη χώρα και να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουμε με μια μητέρα που έχασε τον γιο της, με τόσο παράλογο και βάναυσο τρόπο».

🇩🇪 Over 20,000 real Germans came out to the central square in Magdeburg at the call of the AfD. pic.twitter.com/MaFcjArqqL

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) December 23, 2024