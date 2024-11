ΗΠΑ: Επιλέγει τα στελέχη της κυβέρνησής του ο Τραμπ – Ο Μάρκο Ρούμπιο υπουργός Εξωτερικών και ο Μάικ Γουόλτς σύμβουλος εθνικής ασφάλειας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον 53χρονο Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο για το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τρεις πηγές της ενήμερες για την απόφασή του.

Hispanic Americans are Americans and that is why they voted for Trump pic.twitter.com/ElY2ztCPY0

Ο πολιτικός κουβανικής καταγωγής με επιρροή, αντιπρόεδρος επιτροπής αρμόδιας για τις υπηρεσίες πληροφοριών στην αμερικανική άνω Βουλή, φερόταν για κάποιο διάστημα να ήταν κορυφαίος υποψήφιος για να γίνει αντιπρόεδρος του κ. Τραμπ, θύμισε η εφημερίδα, σημειώνοντας πως ο εκλεγμένος αρχηγός του κράτους ενδέχεται πάντα να «αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή».

Παράλληλα, ο Τραμπ επέλεξε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μάικ Γουόλτς για το αξίωμα του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή ενημερωμένη για την απόφασή του, τοποθετώντας στη νευραλγική θέση απόστρατο μέλος των ειδικών δυνάμεων («πράσινο μπερέ») του αμερικανικού στρατού, με θέσεις εξαιρετικά σκληρές έναντι της Κίνας.

Meet Donald Trump’s New National Security Advisor Rep. Mike Waltz

Colonel (Ret.) in the National Guard and a combat-decorated Green Beret

Waltz will be a breath of fresh air in the White House from the globalist warmongering cabal.

Here is what Rep. Waltz told us about Gov. Tim… pic.twitter.com/4U2F6oHaZ0

