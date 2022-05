ΗΠΑ: Κατηγορείται ότι σκότωσε τον άνδρα της η συγγραφέας του «Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας»

Ένοχη κρίθηκε η συγγραφέας, που είχε γράψει δοκίμιο με τίτλο «Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας», για τη δολοφονία του άνδρα της το 2018.

Έπειτα από οκτώ ώρες διαβουλεύσεων, το σώμα ενόρκων του δικαστηρίου στο Όρεγκον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, έκρινε τη Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι ένοχη για τον φόνο του Ντάνιελ Μπρόφι.

Η συγγραφέας, ειδικευμένη στα αισθηματικά μυθιστορήματα με τίτλους όπως «Ο λάθος σύζυγος», απέρριπτε εξαρχής τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας ότι τα πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που την εικόνιζαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος την έδειχναν απλούστατα να ψάχνει έμπνευση για τα βιβλία της.

Όσο για ένα πιστόλι που λείπει, το όπλο του φόνου σύμφωνα με την αστυνομία, είπε πως το αγόρασε για να έχει ρεαλισμό το επόμενο βιβλίο που ετοίμαζε. Απέρριψε επίσης την κατηγορία πως δολοφόνησε τον σύζυγό της για να εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την ασφάλεια ζωής του.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της γυναίκας, 71 ετών, ανακοίνωσαν πως σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Oregonian. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα τον Ιούνιο του 2018, όταν φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της με δυο σφαίρες στην καρδιά στη σχολή μαγειρικής όπου δίδασκε αυτός.

Μαθητές βρήκαν τον Ντάνιελ Μπρόφι, 63 ετών, να κείτεται στο δάπεδο της αίθουσας διδασκαλίας. Η σύζυγός του συνελήφθη τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κι έκτοτε παραμένει προφυλακισμένη.

