ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πλήγμα σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν δύο άνδρες, κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή.

«Κατά την επιχείρηση, δύο άνδρες που χαρακτηρίζονται ως «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν, ενώ έξι ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος», αναφέρεται στην ανάρτηση.

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

Η ίδια ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.