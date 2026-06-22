ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πλήγμα σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε γνωστή διαδρομή του διεθνούς ναρκοεμπορίου, με την επίσημη ανακοίνωση να δημοσιεύεται στην πλατφόρμα X και να περιλαμβάνει βίντεο της επίθεσης. Έξι ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος.

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Διεθνή Νέα

Αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
  • Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου. «Κατά την επιχείρηση, δύο άνδρες που χαρακτηρίζονται ως «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν».
  • Έξι ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος, ενώ η ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων που δείχνει το σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται.

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν δύο άνδρες, κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή.

«Κατά την επιχείρηση, δύο άνδρες που χαρακτηρίζονται ως «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν, ενώ έξι ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η ίδια ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

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