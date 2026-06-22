CENTCOM: Δύο αμερικανικά A-10 πραγματοποίησαν τακτική περιπολία πάνω από τη Μέση Ανατολή

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη τύπου A-10 πραγματοποίησαν κοινή πτήση πάνω από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο τακτικής περιπολίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν σταθερή και πολυεπίπεδη παρουσία στην περιοχή. Η παρουσία αυτή αφορά τόσο τον εναέριο χώρο όσο και τις χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Η CENTCOM ανέφερε ότι η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρησιακών κινήσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.