CENTCOM: Δύο αμερικανικά A-10 πραγματοποίησαν τακτική περιπολία πάνω από τη Μέση Ανατολή

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη A-10 πραγματοποίησαν τακτική περιπολία πάνω από τη Μέση Ανατολή. Αυτή η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής και πολυεπίπεδης παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, καλύπτοντας εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.

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Διεθνή Νέα

Αεροσκάφη A-10
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη τύπου A-10 πραγματοποίησαν κοινή πτήση πάνω από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο τακτικής περιπολίας, ανακοίνωσε η CENTCOM.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν σταθερή και πολυεπίπεδη παρουσία στην περιοχή. Η παρουσία αυτή αφορά τόσο τον εναέριο χώρο όσο και τις χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.
  • Η CENTCOM ανέφερε ότι η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρησιακών κινήσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη τύπου A-10 πραγματοποίησαν κοινή πτήση πάνω από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο τακτικής περιπολίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν σταθερή και πολυεπίπεδη παρουσία στην περιοχή. Η παρουσία αυτή αφορά τόσο τον εναέριο χώρο όσο και τις χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Η CENTCOM ανέφερε ότι η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρησιακών κινήσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

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