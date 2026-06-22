CENTCOM: Δύο αμερικανικά A-10 πραγματοποίησαν τακτική περιπολία πάνω από τη Μέση Ανατολή

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη τύπου A-10 πραγματοποίησαν κοινή πτήση πάνω από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο τακτικής περιπολίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν σταθερή και πολυεπίπεδη παρουσία στην περιοχή. Η παρουσία αυτή αφορά τόσο τον εναέριο χώρο όσο και τις χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.
Η CENTCOM ανέφερε ότι η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρησιακών κινήσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.
Two U.S. Air Force A-10 attack aircraft fly together over the Middle East during a routine patrol. U.S. forces continue to be present in the skies, on land, and at sea throughout the region. pic.twitter.com/TGyJ7FWdIP
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 21, 2026