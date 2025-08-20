ΗΠΑ: Αποτυγχάνουν οι προσπάθειες του Ναυτικού να φτιάξει στόλο θαλασσίων drones για να τον παρατάξει απέναντι στην Κίνα – Έρευνα του Reuters

Κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής δοκιμής των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας τον περασμένο μήνα, η οποία είχε σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τα κορυφαία αυτόνομα μη επανδρωμένα σκάφη του Πενταγώνου, ένα σκάφος ακινητοποιήθηκε απροσδόκητα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτoρείου Reuters.

Καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να διορθώσουν την συγκεκριμένη δυσλειτουργία του λογισμικού, ένα άλλο θαλάσσιο drone προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του σκάφους που βρισκόταν σε αδράνεια, πήδηξε πάνω από το κατάστρωμα και έπεσε πίσω στο νερό – ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Το επεισόδιο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Σε αυτό εμπλέκονται δύο σκάφη που κατασκευάστηκαν από δύο ανταγωνιστικές εταιρείες της αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας, την Saronic και την BlackSea Technologies. Πρόκειται για ένα από τα πολλά επεισόδια σε μια σειρά πρόσφατων αποτυχιών, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Πενταγώνου να δημιουργήσει έναν στόλο αυτόνομων σκαφών, σύμφωνα με δώδεκα άτομα που γνωρίζουν το πρόγραμμα.

Καπετάνιος έπεσε στην θάλασσα

Εβδομάδες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής δοκιμής του Πολεμικού Ναυτικού, ο κυβερνήτης ενός σκάφους υποστήριξης έπεσε στο νερό, όταν ένα άλλο αυτόνομο σκάφος της BlackSea που ρυμουλκούσε επιτάχυνε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το σκάφος υποστήριξης, σύμφωνα με τέσσερις ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Ο καπετάνιος διασώθηκε και αρνήθηκε την ιατρική περίθαλψη. Το περιστατικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Defense Scoop.

Και τα δύο περιστατικά προήλθαν από ένα συνδυασμό αποτυχιών λογισμικού και ανθρωπίνων λαθών, συμπεριλαμβανομένων βλαβών στην επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων επί του σκάφους και του εξωτερικού αυτόνομου λογισμικού, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση του θέματος, το οποίο ζήτησε ανωνυμία για να μοιραστεί ευαίσθητες πληροφορίες. Το Πολεμικό Ναυτικό, η Saronic και η BlackSea αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα περιστατικά.

Η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ, βλέποντας τον σοβαρό αντίκτυπο των θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι χρειάζονται αυτόνομα σμήνη εναέριων και θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών για να εμποδίσουν μια πιθανή προέλαση της Κίνας μέσω των Στενών της Ταϊβάν. Η ίδια η Ταϊβάν έχει αρχίσει να αποκτά τα δικά της θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη.

Το αμερικανικό στοίχημα

Τα μη επανδρωμένα σκάφη θαλάσσης που αναπτύσσονται στην Ουκρανία, τα οποία συχνά μοιάζουν με ταχύπλοα χωρίς καθίσματα και είναι ικανά να μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά και εξοπλισμό παρακολούθησης, είναι κυρίως τηλεχειριζόμενα και κοστίζουν κοντά στα 250.000 δολάρια – γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για αποστολές καμικάζι, οι οποίες έχουν εξουδετερώσει αποτελεσματικά τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Οι ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, στοχεύουν στη δημιουργία ενός αυτόνομου ναυτικού στόλου που θα μπορεί να κινείται σε σμήνη και χωρίς ανθρώπινη διοίκηση – ένα πιο φιλόδοξο έργο με υψηλότερη τιμή: έως και μερικά εκατομμύρια δολάρια ανά ταχύπλοο.

Οι πρόσφατες αποτυχίες των δοκιμών αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προσπάθεια του Ναυτικού να αναπτύξει τις εκκολαπτόμενες τεχνολογίες, δήλωσε ο Bryan Clark, ειδικός σε θέματα αυτόνομου πολέμου στο Ινστιτούτο Hudson. Θα πρέπει να προσαρμόσει την “τακτική του καθώς κατανοεί καλύτερα τι μπορούν να κάνουν τα συστήματα και τι δεν μπορούν να κάνουν”.

Ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες

Αλλά τα προβλήματα του Πολεμικού Ναυτικού υπερβαίνουν το να λειτουργήσουν τα σκάφη: η μονάδα απόκτησης αυτόνομων ναυτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει επίσης κλονιστεί από την απόλυση του κορυφαίου ναυάρχου της, και ένας κορυφαίος αξιωματούχος του Πενταγώνου εξέφρασε ανησυχίες για το πρόγραμμα σε μια ειλικρινή συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους του Πολεμικού Ναυτικού τον περασμένο μήνα, διαπίστωσε το Reuters.

Μετά το πιο πρόσφατο περιστατικό, η Μονάδα Αμυντικής Καινοτομίας (DIU) του Πενταγώνου, η οποία είχε αποκτήσει τεχνολογία για τις δοκιμές, ανέστειλε επ’ αόριστον μια σύμβαση – αξίας σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων – με την L3Harris (LHX.N), μια από τις εταιρείες που παρέχουν αυτόνομο λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ορισμένων από τα σκάφη, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την αιτία των ατυχημάτων ή την παύση της σύμβασης με την L3Harris, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι διεξήγαγε δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο μιας “ανταγωνιστικής και επαναληπτικής προσέγγισης, μεταξύ φορέων και βιομηχανίας”.