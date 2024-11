ΗΠΑ: Απαγόρευσαν τις πτήσεις προς την Αϊτή για 30 ημέρες – Εξαιτίας των πυρών που δέχθηκαν δύο επιβατικά αεροσκάφη

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε σήμερα πως απαγορεύει για 30 ημέρες σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις προς την Αϊτή, εξαιτίας των πυρών που δέχθηκαν δύο επιβατικά αεροσκάφη τη Δευτέρα (11/11).

Η εντολή της FAA απαγορεύει για 30 ημέρες κάθε δραστηριότητα αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας στην Αϊτή και στον εναέριο χώρο της, σε ύψος μικρότερο των 10.000 ποδών.

NEW: The FAA has banned all U.S. airlines from flying below 10,000 feet above the entire country of Haiti. This comes after two jets were shot while landing in the nation’s capital on Monday. @KPRC2 pic.twitter.com/3ba0LV8n22

— Gage Goulding – KPRC 2 (@GageGoulding) November 12, 2024