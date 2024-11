Αϊτή: Αεροσκάφος χτυπήθηκε από σφαίρες καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί – Τραυματίστηκε μία αεροσυνοδός – ΦΩΤΟ

Αεροσκάφος της Spirit Airlines που προσέγγιζε το Πορτ-ο-Πρενς για να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αϊτής, χτυπήθηκε σήμερα από σφαίρες και ο πιλότος υποχρεώθηκε να αλλάξει επειγόντως πορεία και να το προσγειώσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως μετέδωσε αρχικά η εφημερίδα Miami Herald και επιβεβαίωσε ακολούθως η αεροπορική εταιρεία.

Μια από τις σφαίρες τραυμάτισε αεροσυνοδό, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Όλες οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο Toussaint Louverture του Πορτ-ο-Πρενς ανεστάλησαν εξαιτίας του περιστατικού.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα, την αυθεντικότητα των οποίων δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δείχνουν σημάδια από σφαίρες στην καμπίνα των επιβατών.

Η Spirit Airlines ανέφερε πως θα προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, από όπου είχε αναχωρήσει η πτήση.

Spirit Airlines flight NK951 attempting to land in Haitian capital Port-au-Prince has been struck by gunfire, forcing it to be diverted to the Dominican Republic.

At least one person, a flight attendant, was grazed by a bullet, a source said.

