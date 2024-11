Πανικός στον αέρα: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωση – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου για τους επιβάτες ενός αεροσκάφους τύπου Boeing 787-9 Dreamliner της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Hainan Airlines, καθώς ο δεξιός κινητήρας του αεροπλάνου τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του ιταλικού αεροδρομίου.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό την κινεζική πόλη Σενζέν, επέστρεψε στο Φιουμιτσίνο και προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού άδειασε τα καύσιμά του στη θάλασσα.

Η αιτία του συμβάντος δεν είναι σαφής, είπε ο αξιωματούχος τονίζοντας ότι δεν σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία πάνω από το Φιουμιτσίνο.

Δείτε βίντεο:

🚨Flight Update: @HainanAirlines #B787 #HU438 from #Rome to #Shenzhen returned safely to #Fiumicino after a bird strike on the right engine (#2) during takeoff. B-1119 experienced multiple engine surges shortly after departure RNY16R. After holding,landed safely. #AviationSafety pic.twitter.com/ELwuS7ZlZ6

After 11 circular holding patterns and 50 minutes in the air, a 2018 built Hainan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (B-1119) retuned back to Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport (FCO) few hours ago owing to issues with the Right engine.

The event took place when the General… pic.twitter.com/XTjFQz72QL

— FL360aero (@fl360aero) November 10, 2024