ΗΠΑ: Ανταλλαγή πυροβολισμών σε πάρτι Halloween στην Οκλαχόμα – Αναφορές για 1 νεκρό και 12 τραυματίες

Μια τραγική κατάληξη είχε ένα πάρτι Halloween στην Οκλαχόμα Σίτι των ΗΠΑ, το Σάββατο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τουλάχιστον 12 τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία της Οκλαχόμα Σίτι, η ένοπλη συμπλοκή ξεκίνησε από έναν καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες στο Patty’s Event Center.

Ο καβγάς ξεκίνησε μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, όπου αρχικά υπήρξε λεκτική διαμάχη, αλλά σύντομα η κατάσταση ξέφυγε, και οι δύο πλευρές βγήκαν έξω από το κτίριο για να λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί έπεσαν οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της αστυνομίας, Τζον Σκούτα, στο CNN. «Οι εμπλεκόμενοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο Patty’s Event Center, όπου συνεχίστηκε η ανταλλαγή πυρών», πρόσθεσε.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σημείο, ενώ άλλοι 12 τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να μεταφέρονται σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές ανέφεραν πως στη συμπλοκή συμμετείχαν αρκετοί ένοπλοι, και φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν τουφέκια.

At least one person has been killed and 12 others have been injured in a shooting that took place at a party at an event center in Oklahoma City, police confirmed. https://t.co/PLkOgUjXhu

— ABC News (@ABC) October 12, 2024