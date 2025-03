ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε 27 ανθρώπους

Σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στο κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν με σφοδρότητα δεκάδες περιοχές, προκαλώντας βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές και εκτεταμένες ζημιές. Η φονική κακοκαιρία άφησε πίσω της τουλάχιστον 27 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία σάρωσαν πολιτείες από το Μισούρι μέχρι το Τέξας. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Poweroutage, περίπου 250.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι αρχές του Μισούρι επιβεβαίωσαν μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) 12 θανάτους που σχετίζονται άμεσα με τις καταιγίδες, σημειώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές».

Tornado Recovery Update – March 15 – 3:30 pm

One additional storm related death has been reported which occurred in St. Louis County. The 12 fatalities now include:

Three fatalities, Ozark County

One fatality, Butler County

Six fatalities, Wayne County

One fatality, Jefferson… pic.twitter.com/SPqBieriNl

— MSHP General HQ (@MSHPTrooperGHQ) March 15, 2025