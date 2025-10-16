ΗΠΑ: Αναζητούν Παλαιστίνιους για μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση στη Γάζα

ΗΠΑ: Αναζητούν Παλαιστίνιους για μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση στη Γάζα

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση αναζήτησης και προσέγγισης Παλαιστινίων που θα μπορούσαν να στελεχώσουν μια μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως οι βασικές προτεραιότητες της Ουάσινγκτον παραμένουν η αποτροπή νέων συγκρούσεων, η ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ανάκτηση των σορών των ομήρων και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Όπως είπε, έχουν ήδη γίνει επαφές με άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε ότι «η Χαμάς είναι πιο αποδυναμωμένη από ποτέ». Πολλοί από όσους εξετάζονται για συμμετοχή προέρχονται από την παλαιστινιακή διασπορά.

Ο ίδιος άσκησε δριμεία κριτική στην Παλαιστινιακή Αρχή, χαρακτηρίζοντας τη διακυβέρνηση στη Δυτική Όχθη «παρακρατική». Όπως είπε: «Ορισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν πει ότι το να ζεις στη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή μοιάζει με το να ζεις υπό τη μαφία. Πολλοί από εκείνους που ήθελαν μια καλύτερη ζωή αναγκάστηκαν να φύγουν, επειδή δεν υπήρχαν λειτουργικές συνθήκες. Και φυσικά, η Γάζα ήταν υπό τον έλεγχο μιας τρομοκρατικής οργάνωσης». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ, όπου είχε θερμή χειραψία με τον Τραμπ.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ακόμη πως «υπάρχουν εξαιρετικά επιτυχημένοι Παλαιστίνιοι της διασποράς που πραγματικά θέλουν να τερματιστεί η οδύνη του λαού τους και έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να συμμετάσχουν». Πρόσθεσε ότι «είναι η πρώτη φορά που πιστεύουν πως μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα εναλλακτική – ούτε Χαμάς, ούτε Παλαιστινιακή Αρχή – που θα προσφέρει στους Παλαιστινίους την ευκαιρία να απαλλαγούν από δεκαετίες κακής διακυβέρνησης και αποτυχημένων αποφάσεων».

Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση θα επιλεγούν τελικά από το Συμβούλιο Ειρήνης, ένα νέο όργανο που θα λειτουργεί υπό την προεδρία του Τραμπ. Ωστόσο, το Συμβούλιο αυτό δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. «Μπορεί να πετύχει πραγματικά, αν επιλεγούν οι σωστοί άνθρωποι – αυτοί που το κάνουν για τους σωστούς λόγους, ώστε να οικοδομήσουν ένα νέο σύστημα, σε αντίθεση με τα παλιά, πελατειακά και διεφθαρμένα καθεστώτα που απέτυχαν», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν το νέο αυτό κυβερνητικό σχήμα θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά στην παλαιστινιακή αυτοδιάθεση, ο σύμβουλος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Ο στόχος δεν είναι να παγιδευτούμε ξανά στα γνωστά παιχνίδια λέξεων περί κρατικότητας, κυριαρχίας και διακυβέρνησης. Θέλουμε απλώς να κάνουμε τη Γάζα λειτουργική. Ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται για ρεαλισμό και αποτελέσματα, όχι για διπλωματικά τερτίπια που δεν βελτίωσαν τη ζωή των Παλαιστινίων», τόνισε.

Κλείνοντας, σημείωσε πως «ο πρόεδρος πιστεύει ότι η πραγματική ειρήνη επιτυγχάνεται όταν αντιμετωπίζεις τα ουσιαστικά ζητήματα – την ασφάλεια και τις οικονομικές ευκαιρίες. Αν οι άνθρωποι ζουν δίπλα-δίπλα και επωφελούνται ο ένας από τον άλλον, τότε μπορούν να υπάρξουν διάφορες ονομασίες που θα συμφωνηθούν στο μέλλον».

Πηγή: Times of Israel

04:50 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

