ΗΠΑ: Αναφορές για νεκρούς έπειτα από την πτώση μικρού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή στο Σαν Ντιέγκο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Για «αρκετούς νεκρούς» κάνουν λόγο οι Αρχές στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, έπειτα από την πτώση μικρού αεροσκάφους τύπου Cessna σε κατοικημένη περιοχή. «Πολλοί άνθρωποι που επέβαιναν σε ιδιωτικό αεροπλάνο το οποίο συνετρίβη σε γειτονιά του Σαν Ντιέγκο είναι νεκροί», αναφέρουν συγκεκριμένα.

Στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται καμένα αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο σπίτι.

🚨#BREAKING: New video has just came out showing the plane crashing into San Diego neighborhood

📌#SanDiego | #CA

A plane has crashed in a San Diego Neighborhood so far multiple homes are with out power and injuries or deaths are currently unknown. This is still developing pic.twitter.com/fuKfbEVFJn

