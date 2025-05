ΗΠΑ: Πτώση μικρού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή στο Σαν Ντιέγκο – Κατοικίες τυλίχτηκαν στις φλόγες- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, έπειτα από την πτώση μικρού αεροσκάφους τύπου Cessna σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς, αν και έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 15 κατοικίες, όπου ξέσπασε φωτιά, και σε οχήματα ενώ υπάρχει και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στην περιοχή.

A Cessna crashed around 4 a.m. into Navy housing in Murphy Canyon, hitting 15 homes (red pin). Thick fog. The plane was trying to land at Montgomery Field (star on map). As of 5:30 a.m., no one had been transported and no distress calls were made, per San Diego Fire-Rescue.

This… pic.twitter.com/iUTsWAoCRR

— Amy Reichert (@amyforsandiego) May 22, 2025