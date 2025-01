ΗΠΑ: 17χρονος πυροβόλησε και σκότωσε μια μαθήτρια σε λύκειο του Νάσβιλ – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ένας 17χρονος αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε θανάσιμα μια μαθήτρια σε λύκειο του Νάσβιλ στην πολιτεία του Τενεσί στις ΗΠΑ την Τετάρτη (22/1), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης πιστεύεται ότι πυροβόλησε δύο μαθητές προτού αυτοπυροβοληθεί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, Εϊπριλ Γουέδερλι, η οποία δεν διευκρίνισε αν ο δράστης ήταν μαθητής.

