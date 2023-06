Ιορδανία: Παντρεύεται ο διάδοχος του θρόνου – Δείτε LIVE τον βασιλικό γάμο της χρονιάς

Ο βασιλικός γάμος της χρονιάς πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Πρόκειται για τον γάμο του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου της Ιορδανίας, Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β’, με την σαουδαραβικής υπηκοότητας Ράτζουα Αλ-Σάιφ.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο εντυπωσιακό Zahran Palace ανάμεσα σε περίπου 140 καλεσμένους εκεί όπου οι γονείς του πρίγκιπα -ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ και η βασίλισσα Ράνια – παντρεύτηκαν το 1993.

Τη νύφη θα συνοδέψουν στο παλάτι τα μικρότερα αδέλφια του διαδόχου, ο πρίγκιπας Χασέμ και η πριγκίπισσα Σάλμα.

Όπως αναφέρει το Αrabnews μετά την γαμήλια τελετή, το ζευγάρι θα κατευθυνθεί στο Παλάτι Αλ-Χουσεϊνία της ιορδανικής πρωτεύουσας, περίπου 10 χλμ, με συνοδεία αυτοκινητοπομπής η οποία θα περιλαμβάνει οκτώ κόκκινα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και έντεκα μοτοσικλέτες.

Σημειώνεται ότι η σημερινή μέρα έχει κηρυχθεί εθνική αργία για τη χώρα στην οποία θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και στα 12 κυβερνεία με αφορμή τον πριγκιπικό γάμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Στην Ιορδανία ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Μεταξύ των προσκεκλημένων στον γάμο του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου της Ιορδανίας είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναχώρησαν το πρωί της Τετάρτης από το αεροδρόμιο του Νόρφολκ και ο φακός τους «συνέλαβε» κατά την είσοδό τους στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων «The St. Regis Amman» στην ιορδανική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει η Dailymail, η Κέιτ Μίντλετον η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα σκούρο κοστούμι Alexander McQueen έχει πολύ καλή σχέση με την βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, τη μητέρα του γαμπρού.

Watch: Britain’s Prince William and his wife Kate arrive in #Jordan to attend the highly anticipated wedding of Jordan’s Crown Prince Al Hussein and Saudi national Rajwa Al Saif. #RoyalWedding https://t.co/6iQV8qZuP5 pic.twitter.com/2sl5PryxiF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Η βρετανική βασιλική οικογένεια συνδέεται με στενούς δεσμούς φιλίας με τον βασιλιά Αμπντάλα και τη βασίλισσα Ράνια οι οποίοι ήταν μεταξύ των καλεσμένων που βρέθηκαν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στις 6 Μαΐου για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Η άφιξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στην γαμήλια τελετή

The Prince and Princess of Wales arrive at the Royal Wedding in Jordan this afternoon!#RoyalFamily pic.twitter.com/OInPV8mjHG — Prince & Princess of Wales  (@TribesBritannia) June 1, 2023