Ινδονησία: Σεισμός 6 βαθμών στη νήσο Σουλαουέζι

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή (17/8) στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BKMG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Πόσο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

